Locales 2022: le port d’armes et les explosifs interdits pour 2 mois par le ministre de l’Intérieur

Depuis hier lundi 20 décembre 2021, le port d’armes et la détention d’explosifs sont interdits durant deux mois, soit avant, durant et après la campagne électorale. L’arrêté pris par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, concerne les détenteurs d’armes de toutes catégories et de matières explosives, qui devront s’en dessaisir dans un délai de deux mois.



« Est interdit sur l’ensemble du territoire national, dans la période allant du 20 décembre 2021 au 20 février 2022, le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives », dispose l’article premier de l’arrêté. Qui précise qu’« aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail ».



« Cette interdiction est applicable aux nationaux, ainsi qu’aux étrangers ayant leur résidence ha- bituelle au Sénégal et titulaires de port d’arme », selon l’article 2 du même arrêté.