Locales à Guédiawaye: Aliou Sall et Néné Fatoumata Tall se jettent des piques via leurs militants

Ça sent le roussi dans la coalition Benno Bokk Yakkar (Bby) de Guédiawaye. Après la sortie des militants du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, accusant Aliou Sall d'avoir comploté contre leur leader, les partisans du maire de Guédiawaye ont répliqué.



« A la suite de la publication des listes des différentes coalitions pour les élections locales à venir dans la commune de Golf-Sud, nous, membres de l'Alliance pour la République (Apr), interpellons le président de la coalition M. Macky Sall sur l'opération de liquidation des responsables de la première heure orchestrée par son frère Aliou Sall soutenu par le mandataire et candidat de Bby dans la commune de Golf- Sud», a accusé Moussa Tine, le porte-parole des militants du ministre Néné Fatoumata Tall.



« Nous sommes désolés de constater que le choix du conseiller municipal qui devrait reposer sur des critères de légitimité politique, de représentativité et surtout de loyauté envers le parti et le leadership ait été fait sur la base du clientélisme et de calculs bassement politiques. Pour rappeler les faits, tous les hauts responsables et cadres du parti, militants de la première heure qui avaient pris l'engagement de soutenir la candidature du ministre de la Jeunesse Mme Néné Fatoumata Tall Mbaye pour briguer le suffrage des populations de Golf-Sud ont été systématiquement liquidés et ignorés royalement des listes de la commune et de laville de Guédiawaye », a-t-il ajouté dans Libération.



Une déclaration qui sonne comme une pilule très difficile à avaler pour les jeunes, proches du maire de Guédiawaye qui ont face à la presse. Nous attendons une attitude républicaine de la part de nos camarades en l’occurrence madame le ministre Néné Fatoumata Tall Mbaye et le secrétaire général adjoint du Haut conseil des collectivités territoriales, Mame lbra Ba. Il est de notre devoir d'édifier l'opinion sur les fausses allégations car un ingrat est la première victime de son ingratitude» selon le proverbe.



Des jeunes imbus de leur personne, qui n'ont aucune base légale, qui vivent de chantage, valsant de responsables en responsables et se réclamant aujourdhui du camp de Mme le ministre, tentent maladroitement de descendre en flammes, avec un embarras perceptible mais compréhensible, la liste des investis dans la Commune de Golf Sud et du département de Guédiawaye, a dénoncé Mame Fatou Ndoye,porte-parole des jeunes d'Aliou Sall.