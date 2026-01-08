Venezuela: l'attaque américaine a fait au moins 100 morts, selon Caracas

Ce qu'il faut retenir

► Le Premier ministre vénézuélien Diosdado Cabello a annoncé qu'au moins 100 personnes avaient trouvé la mort lors de l'assaut éclair américain baptisé « Absolute Resolve », mené en un peu moins de cinq heures dans la nuit du 2 au 3 janvier qui a mené à l'enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores.



► Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont tous les deux été blessés lors de leur enlèvement par l'armée américaine, a ajouté le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.



► Au Venezuela, l’état d'urgence (officiellement appelé « état de troubles extérieurs ») est toujours en vigueur, et des groupes paramilitaires se sont déployés dans les rues de Caracas pour maintenir l’ordre. Selon cette législation, toute opinion favorable à l'opération américaine peut valoir arrestation. La loi avait été votée en septembre par le président déchu Nicolas Maduro.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Nicolas Maduro et son épouse blessés lors de leur capture par l'armée américaine, selon Caracas

Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont tous les deux été blessés lors de leur enlèvement par l'armée américaine, a assuré le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello. « Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le "frère" Nicolas a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures », a précisé M. Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.



Lundi 5 janvier déjà, lors de leur première comparution devant un juge fédéral américain, l’avocat de Cilia Flores, Mark Donnelly, avait affirmé que sa cliente avait subi d’importantes blessures lors de l’assaut, évoquant de graves contusions aux côtes. Il a réclamé qu'elle subisse un examen médical et des radios.



L'attaque des États-Unis au Venezuela a fait 100 morts, selon Caracas



L'attaque durant laquelle les États-Unis ont enlevé Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi 7 janvier le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello. « Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible », a affirmé M. Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.



Les forces armées vénézuéliennes ont diffusé mercredi de nombreuses vidéos des funérailles des militaires tués lors de l'opération américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro. Des dizaines de proches en larmes, des cercueils recouverts de drapeaux vénézuéliens, des discours louant « le courage, la bravoure, l'honneur et la loyauté » des militaires décédés...Des bouquets et des couronnes de fleurs, ainsi que des photos des défunts, ornaient les cercueils que des militaires en formation escortaient.