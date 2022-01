Locales du 23 janvier: Antoine Diom a rencontré la CENA jeudi

L’événement est passé inaperçu et pour cause puisque aucun journaliste n’y a été convié mais il n’a pas échappé aux antennes du « Témoin » ! En effet, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diom, a reçu en audience hier matin la CENA (Commission électorale nationale autonome) conduite par son président, le magistrat Doudou Ndir.



Bien évidemment, les élections territoriales du 23 de ce mois de janvier ont été au cœur des discussions entre l’organe chargé de superviser les élections et le ministère qui doit les organiser sur le plan matériel.



L’état d’avancement des préparatifs a donc été abordé avec, au centre des préoccupations, l’argent, le nerf de la guerre. En effet, on est au tout-début de la nouvelle année et tous les budgets nécessaires ne sont pas encore tout à fait en place. D’où des inquiétudes légitimes à dix jours de ces échéances particulièrement importantes.



Mais il semble qu’il ne faille pas se faire du souci et que les services du grand argentier de l’Etat, Abdoulaye Daouda Diallo, lui-même ancien ministre de l’Intérieur, vont faire le nécessaire incessamment.