Loi contre la discrimination des candidatures: Birahim Seck pas d'accord avec Yewwi

Ousmane Sonko, figure de proue de la coalition Yewwi Askan Wi a annoncé le vote d'au moins quatre lois, en priorité, si au soir du 31 juillet, lui et ses camarades remportent la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Parmi ces lois citées par Ousmane Sonko, qui sillonne le pays depuis près de 10 jours, une loi qui concerne la gestion des ressources naturelles du pays, une contre l'homosexualité, une sur le pouvoir d'achat et une autre sur les élections.



À propos de cette dernière, Ousmane Sonko indique que Yewwi Askan Wi fera voter une loi qui permet d’ouvrir sans discrimination les candidatures aux élections. Une législation que le patron du Forum Civil n'agrée pas. Sûrement pour éviter que les cas Khalifa Sall et Karim Wade ne se reproduisent avant de futures élections. Selon Birahim Seck, c'est une manière pour cette coalition de promouvoir l'impunité.



"La volonté de Yewwi Askan Wi de faire voter une loi contre la discrimination de candidatures est une forme de promotion de l’impunité si elle concerne des postulants auparavant exclus par la loi suite à une décision de justice", a écrit monsieur Seck.