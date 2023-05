Londres: Couronnement de Charles huit mois après la mort de la reine Elizabeth II

Jour-J pour le Royaume-Uni et l’ensemble du Commonwealth ! Roi depuis le 8 septembre, jour du décès de sa mère Elizabeth II, Charles III, 74 ans, est couronné aujourd’hui à Londres. Il n’y aura eu que 8 mois entre l’intronisation et le couronnement, contre 16 en 1953.



Compte-tenu du contexte économique tendu vécu par le pays, la cérémonie s’est voulue plus sobre, que celle d’Elizabeth II, il y a 70 ans. Avec un nombre réduit d’invités, 2000 invités contre 8000, ouvert à la société civile, des costumes pour certains participants (comme les juges) plutôt que des costumes d’apparat. Mais selon des chiffres avancés par plusieurs médias, le coût de l’évènement s’élèverait à 114 millions d’euros, soit le double de celui de 1953.