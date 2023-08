Lorient : Bamba Dieng absent plusieurs semaines

Sorti sur blessure la semaine dernière contre l'OGC Nice, Bamba Dieng sera de retour sur les pelouses de Ligue 1 après la trêve internationale. L'attaquant sénégalais est touché aux adducteurs, selon son entraîneur Régis Le Bris.



« C'est une blessure aux adducteurs, la durée d'indisponibilité n'est pas encore définie. Au début, on la pensait importante, mais elle ne devrait pas être trop longue. On a de bons espoirs pour un retour dans les prochaines semaines. Mais il n'y aura pas de retour avant la trêve», a indiqué le technicien en conférence de presse.



Dieng devrait également manquer le prochain rassemblement des « Lions » contre le Rwanda (9 septembre) et l'Algérie (12 septembre).