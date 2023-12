Louga : Deux scootéristes qui s’adonnaient au vol à l’arraché neutralisés

Les habitants de la commune de Dahra (Louga) peuvent souffler après l'arrestation de deux individus qui semaient la terreur dans la région. Les deux mis en cause, des scootéristes, ont été appréhendés par les forces de l'ordre pour avoir agressé et volé plusieurs personnes dans la zone.



Leur mode opératoire consistait à cibler les passants qui étaient distraits par des appels téléphoniques ou qui utilisaient leurs appareils électroniques. Ce duo constitué de Mamadou Ka et Dieri Sow, a accumulé une liste croissante de victimes dont les biens leur étaient arrachés sans ménagement.



Le dernier incident, survenu tard dans la nuit du mercredi 13 décembre 2023, a été la goutte de trop. Ils ont tenté de dérober le téléphone portable de Cheikh Badara Cissé, devant son domicile à Médina Ndiaye. Leur tentative de fuite a été stoppée net par leur moto qui est restée coincée dans le sable. Ains, l'intervention rapide des riverains a permis à leur arrestation.



Rapidement maîtrisés par la foule, les malfaiteurs ont été remis aux forces de l’ordre. Face à ces derniers, ils ont admis les faits qui leur sont reprochés, avant d'être traduits devant le parquet de Louga pour « vol en réunion à l’arraché, perpétré pendant la nuit avec utilisation d’un moyen de locomotion ».