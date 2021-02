Louga: Un énorme incendie ravage le village de Gouye Dieng

C’est un incendie dévastateur d’une rare violence qui a ruiné le village de Gouyar DIENG et emporté plusieurs concessions la plupart en paille ce mardi 2 février 2021.



Les sapeurs-pompiers ont lutté avec le feu depuis 13 h 30 minutes avant d’arriver à l’éteindre. Le village se situe dans la commune Niomré LO sur la route de koki, non loin de Mbarom DIOP à environ 7 kilomètres de Louga. Aujourd’hui, tous les habitants sont dans le désarroi total après que toutes leurs récoltes et concessions aient été décimées par un incendie.



D’après les sources de LougaWebMedia, le feu est parti d’une bonbonne de gaz oubliée par une femme qui préparait le repas pour sa famille. L’incendie a ainsi tué un âne et un mouton et occasionné des dégâts matériels importants.



Avec le truchement des vents, le feu est arrivé à “dévorer” une bonne partie du village même si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer