Louga : la foudre tue 4 membres d’une même famille

Le paisible village de Djalani, dans la commune de Gueth Ardo (département de Louga), a vécu vendredi, un après-midi macabre, Cette localité nichée dans le Ndiambour a été visitée par une méchante foudre qui a tout ravagé sur son passage, informe L’Observateur.



Il était environs 15 heures, quand les membres de la famille Niang se sont retirés, après le déjeuner, dans leurs chambres, laissant les enfants et quelques adolescents dans la cour. Soudain, il a commencé à pleuvoir : une forte pluie escortée par des grondements de tonnerre.



Quelques minutes plus tard, la foudre est tombée sur la case où se trouvaient les membres de la famille Niang. Les villageois qui ont vite compris le drame, ont brave la forte pluie pour porter assistance aux victimes.



Ils tomberont sur les corps sans vie de quatre (4) enfants de sexe masculin, dont deux jumeaux. Ils étaient âgés de 12, 7 et 6ans. Huit (8) blessés, dont trois graves, ont été également enregistrés.