Louga: le Gouverneur indigné par le relâchement du port des masques

Le gouverneur de la région de Louga s’est dit indigné par le relâchement par les populations du port des masques à Louga. El Hadji Bouya Amar tenait dimanche un point de presse pour dénoncer cet état de fait. Il a invité ces dernières à respecter les mesures barrières pour empêcher la propagation du virus. Mr Amar a rappelé que depuis deux semaines aucun cas n’est enregistré à Louga qui se retrouve avec un zéro cas qu’il faut maintenir. pour ce faire, il a exhorté les populations à faire preuve de responsabilité en s’appropriant les gestes barrières à tous les niveaux en vue de barrer la route à la propagation de la Codiv19. Il a demandé à tous d’observer et de faire observer partout les recommandations des médecins. pour lui avec le cas zéro depuis quelques jours à Louga, le combat est gagné et non la guerre. D’où l’impérieuse nécessité de ne pas baisser les armes car l’ennemi peut à tout moment réapparaître si l’on n’y prend pas garde.



Des problèmes d'applicabilité des mesures d'accompagnement dans la gare de Louga

Les principales gares routières de la capitale du Ndiambour ont repris dimanche leurs activités de trafic interurbain ainsi que le secteur du commerce. Cependant, en ce qui concerne le transport interurbain, les professionnels et acteurs du secteur ont estimé que les critères d’applicabilité des mesures d’accompagnement exigées aux voyageurs leur posent des problèmes tels que la présentation de la carte d’identité, le lavage des mains, le port des masques, et l’observance des distanciations physiques.



La mise en œuvre des manifestes entraîne des lenteurs tant dans les opérations d’enregistrement des voyageurs que dans le départ des véhicules vers leurs destinations après contrôle. pour ces opérations, certains voyageurs se voient renvoyés parce que ne présentant pas leur pièce d’identité. Malgré ces impairs constatés ici et là, les responsables des gares routières sont intraitables. Ils appliquent à la lettre les mesures d’accompagnement même si les voyageurs ont des difficultés à s’adapter à ces nouvelles mesures pratiques de protection.



Comme tout, début le démarrage de la mise en application des manifestes est contraignant, pour les voyageurs qui disent qu’ils éprouvent d’énormes désagréments dans le déroulement des opérations d’enregistrement. Ce qui du reste, n’a pas empêché les responsables des gares à poursuivre comme l’exigent les mesures leur travail. Sur un autre plan, ceux qui exercent le petit commerce et les activités génératrices de revenus sont soumis aux mêmes exigences en dehors de la présentation de la carte d’identité. En tout état de cause, les opérations d’enregistrement des voyageurs se poursuivent au niveau de toutes les gares routières de Louga.



Pour le secteur du commerce les acteurs se réjouissent de cette levée des mesures restrictives qui leur permet ainsi de se ravitailler en marchandises et reprendre le cours normal de leurs activités commerciales avec l’arrivée de marchandises qui avaient disparu des maisons de commerce faute de renouvellement. Quant aux groupes socio-provisionnels, ils ont salué la levées des mesures restrictives qui leur a ainsi permis de reprendre leur travail à temps plein. En dépit de toutes les contraintes et de tous les désagréments qui accompagnent ces nouvelles mesures ils ont toutefois tenu à apprécier positivement la levée des restrictions.



Le Témoin