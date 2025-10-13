Louga : plusieurs coupures d’électricité annoncées du 14 au 17 octobre pour travaux de maintenance

Les habitants de Louga et de plusieurs localités environnantes devront se préparer à une série d’interruptions programmées de l’électricité cette semaine. La Senelec a annoncé, dans un avis publié le 13 octobre 2025, que « des travaux de maintenance sur le réseau électrique nécessiteront des coupures du 14 au 17 octobre 2025, chaque jour entre 08h00 et 16h00. »Selon la Délégation régionale Nord, « ces opérations visent à renforcer la fiabilité du réseau et à améliorer la qualité de service dans la zone. Les interventions concerneront plusieurs localités. Ainsi, du 14 au 17 octobre, la ville de Louga, ainsi que les villages de Barale, Mélakh et leurs environs, verront leur alimentation interrompue. Par ailleurs, les 15 et 16 octobre, les villes de Koki et de Ndiagne seront également affectées par ces travaux. »Le délégué régional de la Senelec, Abdouralimane Dior, assure que « le service sera rétabli dès l’achèvement des travaux ». Il a tenu à présenter les excuses de la société nationale d’électricité pour « les désagréments occasionnés » par ces interruptions temporaires.Les autorités locales, notamment le Gouverneur de la région de Louga, le Préfet du département, les gendarmeries, postes de police, mairies et structures sanitaires, ont été officiellement avisées afin de prendre les dispositions nécessaires pour faire face à cette coupure prolongée.