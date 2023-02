Louga : un gang de 8 braqueurs en série démantelé par la police

La police centrale de Louga (nord-est du Sénégal) a arrêté un gang de huit (8) gangsters recherchés pour des braquages en série. D’après les informations du journal « Les Echos », de nombreux cambriolages à main armée ont été perpétré par les mis en cause. Ils ciblaient les pharmacies et les boutiques, ils ont eu à braquer trois boutiques et emporter des articles de vente. S’en prenant à la pharmacie « Khady », située à la périphérie de la commune, vers le village de Nguidilé, ils ont défoncé le portail et ont emporté la somme de 115.000 F ainsi qu’un lot de mentholatum.



Mais au cours de l’attaque de la pharmacie Keur Serigne Louga, 4 membres du gang sont filmés par les caméras de surveillance de l’officine. Alertés, les policiers ont exploité les vidéos des caméras de surveillance, ce qui leur a permis d’identifier les cambrioleurs. Pendant les investigations, ils réussissent à localiser, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 février, un des malfaiteurs dans un bar dans la commune de Louga. Interpellé et fouillé, les enquêteurs ont découvert sur lui une machette ainsi qu’une somme de 304.000 francs.



Poursuivant leurs enquêtes, ils sont parvenus à remonter jusqu’à A. Ka un des membres du gang. Arrivés chez lui au quartier Médina Salam, ils ont surpris celui-ci et quatre individus dans une chambre. Ces derniers se nomment S. Sy, Y. Sow et M. Sow. Une perquisition des lieux leur a permis de découvrir quatre machettes, des arrache-clous, des cagoules, des chaussures en plastique type ‘’Tik-tik’’, des lampes-torches, des couteaux, des chaussures training et une cartouche de calibre 12 identique aux douilles.



Pressés de questions, les quatre présumés braqueurs ont fini par craquer et balancer le nom de leurs deux autres acolytes, qui se trouvaient au village dénommé Kër Saër de Louga. Il s’agit des nommés Ch. Sow, alias Gorgui et Mb. Ka. Ceux-ci ont été surpris au petit matin puis appréhendés par les agents de terrain alors qu’ils venaient de se réveiller.



Au terme de la garde à vue, les mis en cause ont été présentés, hier mercredi, devant le procureur du palais de justice de Louga pour « association de malfaiteurs, vols en réunion multiples commis la nuit avec effraction, violences, usage d’armes et de moyens de locomotion ».