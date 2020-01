Luanda Leaks : dépôt de bilan chez De Grisogono, un bijoutier lié à Isabel Dos Santos

Une bijouterie de luxe suisse liée à la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, a déposé son bilan.



De Grisogono appartient principalement à la société diamantaire d'État angolaise et au mari d'Isabel Dos Santos, Sindika Dokolo.



Des documents récemment divulgués montrent qu'un prêt pour acheter le bijoutier a coûté des millions de dollars au gouvernement angolais.



La fille d'Eduardo dos Santos nie les allégations selon lesquelles elle s'est enrichie par le biais d'accords de corruption lorsque son père était président de l'Angola.



José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans, jusqu'en 2017. Il a nommé de façon controversée sa fille aînée à la tête de la société pétrolière publique Sonangol, un an avant qu'il ne démissionne.



Les procureurs cherchent maintenant à récupérer un milliard de dollars que la milliardaire de 46 ans et ses associés devraient à l'État.



Ils nient tous tout méfait, affirma

Un accord pour le rachat de la société genevoise De Grisogono, qui crée des bijoux en diamant souvent portés par des célébrités sur le tapis rouge, a été organisé en 2012.



L'équipe de BBC Panorama, ainsi que d'autres médias, ont publié des révélations - connues sous le nom de "Luanda Leaks" - sur l'accord au début du mois, montrant comment il bénéficiait au mari de Mme Dos Santos.



L'accord était censé être un partenariat à 50-50 entre lui et Sodiam, la société diamantaire d'État angolaise.



Mais les documents montrent que 18 mois après l'accord, la Sodiam avait investi 79 millions de dollars dans le partenariat, alors que Sindika Dokolo n'avait investi que 4 millions de dollars.



La Sodiam lui a également accordé une commission de 5 millions d'euros pour avoir négocié l'accord, de sorte qu'il n'a pas eu à utiliser son propre argent.



Les documents révèlent comment Sodiam a emprunté tout l'argent d'une banque privée dont Mme Dos Santos est le plus gros actionnaire.



Sodiam doit payer un intérêt de 9% et le prêt a été garanti par un décret présidentiel de son père, de sorte que la banque ne peut pas être perdante.