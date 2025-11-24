Luanda : le Président Diomaye Faye rencontre la diaspora sénégalaise en Angola

En marge de sa participation au 7ᵉ Sommet Union européenne, Union africaine (UE-UA) tenu à Luanda, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a consacré une partie de son déplacement à la communauté sénégalaise établie en Angola.



Cette rencontre selon la Présidence, a été l'occasion d'échanger directement sur les préoccupations des compatriotes, notamment leurs conditions de travail et de séjour dans ce pays d'Afrique australe. Le Chef de l'État a également mis en lumière leurs initiatives qui contribuent, depuis l'étranger, au développement économique et social du Sénégal.



Le Président Faye a tenu à saluer l'engagement de la diaspora et a rappelé la place centrale qu'elle occupe dans les priorités nationales de son gouvernement. Il a réaffirmé la volonté ferme de l'Exécutif de renforcer les mécanismes d’accompagnement et de protection des Sénégalais résidant à l’étranger.