Lucas Digne fait ses adieux "le Barça est plus qu’un club, c’est une famille incroyable"

«Au cours des deux dernières années, j’ai vécu un rêve d’enfant que j’ai pu réaliser, j’aimerais vous dire merci beaucoup à tous. En premier au club qui m’a tout donné depuis mon arrivée. Merci à tous les physios, les membres du staff avec qui j’ai travaillé, les entraîneurs physiques, les gens de la sécurité, de la cuisine qui font que le club est une famille. Les supporters qui sont toujours aux côtés de l’équipe et qui m’ont beaucoup soutenu pendant deux ans. La ville de Barcelone qui restera toujours avec moi pour ce que j’ai vécu et pour les gens qui y sont incroyables à tout moment. Et enfin mes coéquipiers qui avant d’être les meilleurs joueurs du monde sont des gens incroyables qui vous aident toujours. Tout cela pour dire que le Barça est plus qu’un club, c’est une famille incroyable. Un très gros câlin à tous et bonne chance pour la saison. »