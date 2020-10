Lukaku désigné meilleur joueur de la saison en Europa League

L'attaquant belge de l'Inter Romelu Lukaku a remporté le titre de joueur de la saison 2019/20 en UEFA Europa League.



Le joueur de 27 ans devance Éver Banega et Bruno Fernandes pour remporter la quatrième édition de ce prix et succéder à Eden Hazard, son coéquipier en sélection.



Lukaku, qui a marqué lors des six matches de l'Inter en UEFA Europa League la saison dernière, reste sur 11 matches consécutifs de C3 en trouvant le chemin des filets.



Le classement

1 Romelu Lukaku (Inter) – 270 points

2 Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United) – 128 points

3 Éver Banega (FC Séville) – 118 points

4 Luuk de Jong (FC Séville) – 64 points

5 Jesús Navas (FC Séville) – 59 points

6 Lucas Ocampos (FC Séville) – 39 points

7 Kai Havertz (Leverkusen) – 17 points

8 Diego Carlos (FC Séville) – 9 points

9 Adama Traoré (Wolves) – 8 points

10 Jules Koundé (FC Séville) – 7 points



L’Equipe