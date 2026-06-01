Mondial 2026 : Moutsapha Mbow et Ilay Camara écartés, Pape Thiaw dévoile ses 26 "Lions" définitifs

Le sélectionneur national Pape Thiaw a publié la liste des 26 “Lions” retenus pour défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde 2026.



Moustapha Mbow et Ilay Camara ne figurent pas dans la liste définitive des 26 joueurs du Sénégal pour la Coupe du monde 2026.



Bara Sapoko Ndiaye, en revanche, est maintenu dans le groupe et disputera le Mondial avec les “Lions”.







Moustapha Mbow et Ilay Camara ne feront pas le voyage final. Deux noms qui figuraient dans la pré-liste de 28 joueurs, mais qui n’ont pas résisté au dernier arbitrage du technicien sénégalais.



Les grands sacrifiés : Mbow et Ilay Camara sortent



C’est la note amère de cette sélection. Moustapha Mbow, le défenseur central, et Ilay Camara, latéral sont officiellement écartés de l’effectif final. Un choix fort de Pape Bouna Thiaw qui assume de laisser deux joueurs de la pré-liste sur le quai.



Le groupe des 26 pour conquérir le monde



Après les coupures, place aux élus. Pape Bouna Thiaw s’appuie sur une ossature solide et un savant mélange d’expérience et de jeunesse pour les 26 "Lions" de la Coupe du monde 2026.



Dans les cages, Pape Thiaw a choisi l'expérience d’Édouard Mendy pour guider, avec Mory Diaw et Yehvann Diouf sur le banc. En défense, le capitaine Kalidou Koulibaly tient la baraque, épaulé par Krepín Diatta, Antoine Mendy, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck et Ismail Jakobs.



Le cœur du jeu battra avec Idrissa Gana Gueye. Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr et Bara Sapoko Ndiaye complètent un entrejeu jeune et physique.



Le feu offensif reposera sur Sadio Mané, leader technique. Autour de lui, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson et Bamba Dieng auront la charge de faire trembler les filets.

