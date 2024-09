Lutte : Modou Lô et Siteu promettent un combat enflammé

Plus de deux mois après leur précédent face-à-face à la Place du Souvenir le 7 juillet dernier, Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar) se sont de nouveau retrouvés, cette fois le samedi 28 septembre à Grand Dakar. Ces retrouvailles s'inscrivent dans le cadre de la promotion du combat royal, prévu pour le 24 novembre 2024 à l'Arène nationale, organisé par Mansour Ba de Jambaar Productions.



Lors de leur confrontation, les deux lutteurs ne se sont pas ménagés. Fidèle à son style, Siteu a assuré le spectacle et a promis de saisir l'opportunité offerte par Modou Lô.



Siteu : « je lui arracherai la couronne »



« Je ne dirai pas que Modou Lô est une proie facile. Je sais que le combat sera difficile, mais je l’aborde avec sérénité. Je suis pleinement concentré et je compte bien exploiter cette occasion », a déclaré le lutteur de l'écurie Lansar.



Siteu n’a pas l’intention de prendre ce duel à la légère et affiche clairement ses ambitions de devenir Roi des Arènes. « Plusieurs lutteurs de ma génération ont échoué face à Modou Lô, mais cela me motive encore plus. Je vise la couronne, et je compte bien la décrocher. La lutte est dans mes veines, c’est un héritage ancestral. Je ne plaisante pas avec ce combat. Modou Lô veut chauffer l'ambiance après les événements religieux, je le prends au mot. Il veut vendre cette affiche, qu'il commence donc les hostilités. Je lui arracherai la couronne, de gré ou de force », a averti le phénomène de Lansar.



Modou Lô : « les coups vont pleuvoir »



Modou Lô, connu pour ses répliques mordantes, n'a pas manqué de répondre. Plus déterminé que jamais, l'actuel Roi des Arènes est prêt à défendre son titre.



« Siteu a prouvé qu'il mérite ce combat royal. Je ne recule jamais devant un face-à-face, et ce duel n'a jamais été mis en sommeil. Les événements religieux nous ont occupés, c'est tout. Ceux qui craignent une combine se trompent : même lors d'un combat amical, je n'aime pas perdre », a affirmé le leader de Rock Énergie.



Modou Lô a poursuivi : « Je n'ai pas ressenti le besoin de voyager pour me préparer, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Les coups vont pleuvoir, et Siteu n’y échappera pas. Qui connaît Modou Lô sait que mes combats riment avec bagarre. J'ai déjà goûté à la couronne, mais Siteu devra attendre une autre occasion. Le 24 novembre, il ne verra rien venir. »