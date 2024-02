Lutte avec frappe : Gaston et Albourakh s’arrachent le choc Reug Reug / Boy Niang

Reug Reug de l’écurie Thiaroye-sur-Mer et Boy Niang de l’écurie Boy Niang sont prêts à s’affronter Gaston Productions et Albourakh Events s’arrachent le choc et s’activent en coulisses pour tenter de concrétiser le derby Pikine – Thiaroye.



Comme Gris / Ama est prévu à une date éloignée (30 juin), l'héritier de De Gaulle ne peut pas attendre éternellement le 3e Tigre de Fass. Voilà pourquoi il accepte de croiser le fer avec Reug Reug. La seule condition exigée par Boy Niang 2, c'est d'encaisser un prix fort pour accepter de s'expliquer avec ce champion de Thiaroye-sur-Mer qui a toutes les qualités d'un futur Roi des arènes, rapporte le quotidien spécialiste de la lutte Sunu Lamb.



Selon les informations du quotidien sportif, Baye Ndiaye d'Al- bourakh Events et Makane Mbengue de Gaston Productions travaillent en coulisses et chacun est prêt à casser sa tirelire pour décrocher ce sulfureux derby Pikine/Thiaroye.



Les négociations avancent bien pour les deux promoteurs. La Foudre de Thiaroye est très pressée de défier Thiapathioly de Pikine. Ce dernier ne rejette pas l'offre, même s'il faut avouer qu'il est plus porté sur le challenge financier. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les pourparlers sont très compliqués du côté de Pikine. « J’espère qu'un accord sera vite trouvé », confie au journal une source proche de Boy Niang 2, dans l'ultime but de rassurer les amateurs.



Les adeptes de ce sport ne peuvent pas avoir meilleure affiche alléchante que Reug Reug / Boy Niang 2. Un combat inédit qui polariserait toutes les passions et intéresserait sûrement les sponsors pour ce choc de tous les dangers.