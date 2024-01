Lutte avec frappe : Jambaar Productions s’intéresse à Modou Lô / Tapha Tine

Jambaar Productions veut le combat royal entre Modou Lô / Tapha Tine, les deux derniers tombeurs de Boy Niang 2. À défaut de Mod'Lo / Tapha Tine, la structure établie aux Parcelles assainies aurait deux plans B, informe Sunu Lamb.



Plébiscité par presque tous les amateurs et les analystes de la lutte, le choc entre Modou Lô (Rock Energie) et Tapha Tine (Baol Mbollo) pourrait bientôt voir le jour.



Selon Sunu Lamb, la structure Jambaar Productions de Mansour Ba aurait eu l'accord de Modou Lô pour affronter Tapha Tine. La source révèle que le Roi des arènes aurait donné son aval au coordinateur de Jambaar Productions, Papa Sow, avant même son combat victorieux contre Boy Niang 2 du lundi 1 janvier 2024.



D’après des sources du quotidien sportif, le Roi des arènes n'écarte pas également de tendre la perche à certains jeunes lutteurs, à l'image de Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer), Sa Thiès (Balla Gaye) ou encore Siteu (Lansar). Mais seuls Siteu et Reug Reug sont libres de tout contrat.



Toutefois, le journal précise que Mansour Bä aurait une préférence pour le combat choc entre Modou Lô et Tapha Tine. Deux lutteurs qui ne se sont jamais affrontés par le passé.