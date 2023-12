Lutte avec frappe : Reug Reug promet d’envoyer Bombardier à la retraite

Reug Reug a effectué mercredi son open press, au terrain Oryx de Thiaroye. Devant ses supporters, la Foudre de Thiaroye promet de battre Bombardier et de l’envoyer à la retraite.



« Je me suis préparé sur tous les plans. Je suis prêt pour la lutte pure et pour la bagarre. Rien n'est à exclure. Je suis à l'aise avec les poids lourds, c'est ma spécialité, Dieu m'a donné ce don. Elton est plus lourd que Bombardier et vous avez vu l'issue de notre combat. Le 24 décembre insh'Allah (s'il plaît à Dieu), je vais le démontrer encore. Tonton Bombardier ne peut pas se bagarrer avec moi pendant 5 mn (rires). Je vais le battre doucement et l'envoyer à la retraite (rires) », a lancé Reug Reug devant ses nombreux fans.



Le lutteur de Thiaroye vise la couronne. Une victoire sur le B52 de Mbour peut l’ouvrir d’autres portes dans l’arène.



« Je suis déjà dans la cour des grands mais une victoire sur Bombardier peut m'ouvrir encore d'autres portes surtout que je vise le titre de Roi des arènes. Thiaroye attend ça de moi et insh'Allah je vais y arriver. Mes ambitions dépassent Bombardier, je vise le Roi des arènes. Je promets la couronne à Thiaroye. Je ne suis pas Balla Gaye et Modou Lô qu'il a battus. Je suis différent d'eux parce que je suis jeune. Je ne le sous- estime pas, seulement je crois en moi. Je vais diriger le combat, il n'a qu'à m'attendre. Le jour-J, tous les amateurs seront contents parce qu'il y aura de l’ambiance », a assuré le pensionnaire de l’écurie Thiaroye- sur-Mer.



Bombardier organise son open, ce jeudi 21 décembre 2023, à Mbour.