Lutte avec frappe : le camp de Modou Lô réclame 200 millions FCFA pour son prochain combat

Pour organiser la prochaine sortie de Modou Lô, les promoteurs devront sortir le chéquier. Son camp réclame 200 millions FCFA pour son prochain combat.



« On est prêt pour Taphą Tine, Reug Reug, Sa Thiès, Siteu et les autres jeunes lutteurs. Mais, le prix sera de 200 millions FCFA. On est même prêt à prendre trois avances... », a confié Khadim Gadiaga, le président de l'écurie Rock Énergie.