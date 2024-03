Lutte avec frappe : le combat Modou Lo vs Siteu fixé pour novembre 2024

La structure Jambaars Productions vient de monter le combat royal entre Modou Lo et Siteu. Le promoteur Mansour Ba et les managers des deux lutteurs ont paraphé le contrat hier jeudi. Combat royal est prévu en novembre 2024.



D’après Sunu Lamb, ce combat royal a été finalisé jeudi entre le promoteur Mansour Ba, le manager de Modou Lô, Ass Ciss, et celui de Siteu, à savoir Max Mbergane. Le chef de file de l’écurie Rock Energie a tendu la perche au sociétaire de Lansar, dont la dernière sortie a été sanctionnée par une défaite face à Lac de Guiers 2 de l’écurie Walo.



En effet, Modou Lo est dans une belle dynamique de victoires. Une série entamée depuis son combat contre Gris Bordeaux le juillet 2012. Après ce combat, il a conquis le titre de Roi des arènes lors de son combat face à Eumeu Sène (31) janvier 2019).



Il partira favori face à Siteu en novembre prochain. En disputant ce combat royal, le leader de Rock Énergie aura sans nul doute l'intention de prolonger son règne dans l'arène.