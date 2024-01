Lutte avec frappe : le combat Tapha Tine / Balla Gaye 2envisagé en juin

Le remake Balla Gaye 2 (Balla Gaye) / Tapha Tine (Baol Mbollo) est presque ficelé. Le promoteur Baye Ndiaye a presque bouclé les négociations avec les deux camps pour finaliser cette revanche de rêve. Selon des sources de Sunu Lamb, ce choc des Géants devrait se tenir au mois de juin prochain.



Balla Gaye 2 va se préparer à l'INSEP de Paris



Le fils de Double Less sait ce qui l'attend lors de cette revanche en perspective. Tapha Tine fait partie des rares monstres physiques qui pèse lourd et qui est devenu très dangereux. Pour venir à bout de sa bonne forme du moment et de sa confiance débordante, Balla Gaye 2 va se préparer à l'INSEP de Paris, informe le quotidien sportif.