Lutte contre Coronavirus: Moustapha Niasse annonce un don de 50 millions de l’Assemblée nationale au ministère de la Santé

Selon le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, dans une déclaration produite par écrit ce vendredi 20 mars 2020, « les phénomènes de cette nature (Coronavirus) se sont déjà produits dans l’histoire de l’humanité. Ils ont été combattus et éradiqués grâce au génie humain et aux progrès de la médecine. »



C’est ainsi qu’il a, au nom des élus du peuple, affirmé le soutien de l’Hémicycle au chef de l’Etat et au ministère de la Santé et de l’Action sociale dans la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 au Sénégal



« Au nom des Députés, au nom de l’Assemblée nationale, je dis et redis notre adhésion totale au combat en cours et à la mobilisation concertée des énergies et de tous les moyens disponibles pour vaincre le Coronavirus au Sénégal, en Afrique et sur les cinq continents. », peut-on lire dans la déclaration parvenue à PressAfrik.



Qui poursuit: « L’Assemblée nationale, depuis plusieurs jours, a entrepris une Souscription volontaire des Députés. Les montants réunis, pour un objectif de 50.000.000 F CFA vont être remis au Fonds de Riposte et de Solidarité dont la mise en place a été annoncée par le Chef de l’Etat, le mercredi 18 mars 2020. »