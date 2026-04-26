Santé publique : Le vaccin contre le paludisme annoncé dans cinq districts d'ici 2027

Le Sénégal prévoit d'intégrer le vaccin antipaludique dans son dispositif de prévention à l'horizon 2027. Le docteur Ousseynou Badiane, coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), a indiqué que cette mesure ciblera en priorité les zones à forte incidence de la maladie, notamment dans les régions du sud-est du pays.







« Nous avons envisagé, avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), d’introduire ce vaccin dans cinq districts, probablement durant l’année 2027 », a précisé le responsable lors d'un entretien avec l'APS. Cette phase initiale, actuellement en préparation, ne sera pas déployée à l'échelle nationale mais se concentrera sur les localités où la prévalence est la plus élevée.







Le paludisme demeure le premier motif de consultation dans les établissements de santé sénégalais. Pour contrer cette tendance, les autorités sanitaires s'appuient sur les recommandations de l’OMS concernant les vaccins RTS,S/AS01 et R21/Matrix-M, préconisés pour protéger les enfants vivant en zones de transmission modérée ou élevée.







À l'échelle internationale, l'OMS rappelle que la vaccination a permis de sauver plus de 150 millions de vies au cours des 50 dernières années. Au Sénégal, l'arrivée de ce vaccin en 2027 vise à renforcer la lutte contre une pathologie qui reste un défi sanitaire permanent pour les populations du sud-est.

