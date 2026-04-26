Affaire des présumés homosexuels : Un gendarme auxiliaire arrêté et placé en garde à vue à Keur Massar

La traque des présumés homosexuels prend une tournure institutionnelle avec l'interpellation du gendarme auxiliaire Lamine Sylla, en poste dans une caserne de Dakar. Son arrestation, survenue, samedi 25 avril 2026, porte à plus de 80 le nombre total de personnes appréhendées par la Brigade de Recherches de Keur Massar dans ce dossier.





L'opération a été menée par des gendarmes en civil à bord d'un véhicule banalisé. Outre le gendarme auxiliaire, les enquêteurs ont arrêté Samsedine Touré, un coach sportif, et Youssou Dramé, un styliste.







Le trio a été identifié grâce aux déclarations de présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs auraient réuni des « preuves concordantes » justifiant leur placement en garde à vue. La décision a été validée par le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, sous la supervision du procureur Saliou Dicko.







Avec cette nouvelle série d'interpellations, la barre des 80 arrestations est désormais dépassée. L'implication d'un gendarme auxiliaire au sein même des forces de sécurité souligne l'ampleur et la complexité des ramifications de ce réseau que la compagnie de Keur Massar s'attèle à démanteler.

