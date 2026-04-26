Social : Remise de cartes d'assuré aux victimes des événements de 2024 ce 30 avril

L’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) organise une cérémonie de remise de cartes d’assuré aux ex-détenus, aux blessés et aux familles des victimes des événements pré-électoraux de 2024. L’annonce a été faite par le Directeur général de l'agence, le Dr El Hadji Séga Guèye, lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko au stand de la CSU à la FIARA. L'événement se tiendra ce jeudi 30 avril au CICES.







Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes visant à étendre la protection sociale aux populations les plus vulnérables. Le Premier ministre, qui a reçu une carte d'assuré symbolique à cette occasion, a encouragé l'agence à poursuivre ses efforts de changement au profit exclusif des citoyens. Les discussions ont également porté sur l'amélioration de la prise en charge des pathologies lourdes et coûteuses, notamment l'insuffisance rénale.







En parallèle de ce volet social, la CSU dresse un bilan positif de sa présence à la Foire Internationale de l'Agriculture et des ressources animales (FIARA) avec l'enrôlement de 14 000 nouveaux bénéficiaires, dont environ 300 exposants. Cette dynamique de recrutement de masse témoigne de la volonté de l'agence de massifier l'affiliation au programme de couverture santé.







La campagne de terrain ne s'arrête pas à la fermeture de la foire, puisque les opérations d'enrôlement se poursuivent au CICES jusqu'au 15 mai 2026. Par la suite, les citoyens pourront continuer à s'affilier dans les quatorze services régionaux répartis sur l'ensemble du territoire national pour garantir une continuité du service public de santé.

