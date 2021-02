Lutte contre l'émigration clandestine: L'Espagne appuie le Sénégal à hauteur d'un milliard FCFA

Le gouvernement espagnol a octroyé environ 1 milliard FCFA au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine. « Vu le rapport de la Direction générale des relations internationales et de l'immigration, qui met en évidence la situation actuelle des flux d'immigration irrégulière qui fait de la lutte contre les réseaux dédiés à ces activités l'une des priorités de l'agenda politique espagnol et européen, en tant que source des violations des Droits de l'Homme, je décide d'accorder à la République du Sénégal une aide de 1500 000 € (un million et demi d'Euros), pour le cofinancement des dépenses engagées par les autorités sénégalaises dans leurs activités de coopération avec l'Espagne, en surveillance des frontières et dans la lutte contre l'immigration irrégulière, au cours du second semestre 2020», a affirmé le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska.



Ce financement espagnol qui entre dans le cadre de la coopération policière internationale, a été approuvé le 04 février 2021, mais est logé dans le deuxième semestre de l'année 2020. Il a pour finalité de financer des activités de lutte contre le périlleux voyage.



Cependant, le Sénégal n'est pas le seul à bénéficier de cette subvention espagnole. La Mauritanie, un pays voisin, a même reçu plus d'argent que le Sénégal, en encaissant 5 millions d'Euros (environ 3 milliards 275 millions de FCfa).



L'aide espagnole destinée au Sénégal est vieille de plusieurs décennies. De 2001 à 2019, l'évolution de l'aide officielle au développement de l'Espagne destinée à notre pays a atteint 422 millions d'Euros, environ 276,410 milliards de FCfa. Elle reflète l'importance accordée au Sénégal dans le domaine de la coopération sénégalo-espagnole. Le Sénégal étant l'un des sept pays prioritaires de la coopération espagnole en Afrique subsaharienne.