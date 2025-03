Lutte contre l'émigration irrégulière : 59 nouveaux candidats interpellés à Mbodiène par la Gendarmerie

Le Haut-commandement de la Gendarmerie poursuit et intensifie ses efforts dans la lutte contre l'émigration irrégulière. Lors d’une patrouille nocturne à la plage de Mbodiène, la brigade territoriale de Joal a interpellé 59 nouveaux candidats à l'émigration irrégulière, dont 16 filles. Cette action s'inscrit dans un cadre de contrôle renforcé, visant à limiter le phénomène d'émigration clandestine, notamment à travers les zones côtières.



Ce dernier groupe de 59 candidats s'ajoute au total de 374 individus interpellés durant le week-end du 14 au 16 mars 2025, entre Mbour et Fatick. Au total, ce sont désormais 433 candidats à l'émigration irrégulière qui ont été arrêtés par les forces de sécurité. Le profil des personnes arrêtées est varié, avec : 154 Guinéens, 72 Gambiens (dont 62 garçons et 10 filles); 25 Ivoiriens; 25 Nigérians; 1 Sierra-léonais; 1 Malien; 1 Ghanéenne et des Sénégalais.

Par ailleurs, sept (7) organisateurs de ces réseaux d'émigration clandestine ont également été arrêtés, et d'importantes ressources logistiques ont été saisies lors des opérations.



Ainsi, la Gendarmerie invite vivement les populations à rester vigilantes et à signaler tout comportement suspect dans les zones d'embarquement potentielles. "Pour toute information utile ou signalement, le Centre d’appel est disponible via les numéros verts 123 ou 800002020"; a conclu la la note de la Gendarmerie.