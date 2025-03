Lutte contre l’orpaillage clandestin : un site démantelé à Kanoumeri, dix personnes arrêtées

Les autorités poursuivent leur lutte contre l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou. Le samedi 29 mars 2025, une nouvelle opération menée par la gendarmerie de Mako a permis le démantèlement d’un site illégal à Kanoumeri, un village situé à 22 kilomètres de Mako, le long du fleuve Gambie, dans la commune de Tomboronkoto.



Les forces de l’ordre ont mis fin à l’exploitation illicite de substances minérales, appelées localement "Dioura", menée par des ressortissants burkinabés et maliens.



L’opération s’est soldée par l’interpellation de dix individus et la saisie d’un important matériel d’extraction, rapporte Sud Quotidien. Les suspects ont été placés en garde à vue et seront déférés devant le parquet de Kédougou ce mardi 1er avril 2025 pour « exploitation illicite de substances minérales et altération du domaine forestier. »