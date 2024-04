Lutte contre la corruption : Président Bassirou D Faye entend renforcer la Cour des comptes, l'OFNAC et l'IGE

Le Président Bassirou Diomaye Faye a aussi promis de s'attaquer à la corruption, à la fuite des capitaux et aux pratiques tel que le prête nom. Ces pratique selon le Président Faye contribuent à obstruer l'économie sénégalaise. Ainsi , il entreprend également de renforcer les organes de contrôle tel que la Cour des Comptes, OFNAC et IGE.

Et désormais, tous les rapports de ces organes seront régulièrement rendu public et accessible à tout citoyen.



En effet, concernant ce volet, le Président Diomaye Faye va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.

Par ailleurs, le Président entend investir massivement dans la digitalisation de l'administration sénégalaise, ceci pour mieux faciliter aux citoyens à disposer de leurs documents administratifs dans les meilleurs délais et conditions.