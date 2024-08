Lutte contre la criminalité pharmaceutique : saisies de médicaments et de drogue par les Douanes à Kaolack, à Kédougou et à Matam

Dans une opération visant à lutter contre la criminalité pharmaceutique, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, de la Subdivision de Kaolack, région douanière du Centre, ont effectué une saisie majeure. Un dépôt de médicaments fraîchement débarqués d'une pirogue a été découvert. Parmi les produits saisis, on compte 196 pots contenant chacun 1000 comprimés de chlorphéniramine tablettes, 137 pots de 1000 comprimés de chlorphéniramine Maliate IP, ainsi que 200 boîtes comprenant chacune dix paquets de huit comprimés de Puregrey-100. La valeur totale de ces médicaments prohibés est estimée à plus de 170 millions de francs CFA.



L’opération s'est déroulée dans la nuit du 10 au 11 août 2024, aux alentours de 03 heures du matin, sur la rive du Baobolong, un affluent du fleuve Gambie, entre Ndiba-Ndiayène et Firgui, dans le département de Nioro du Rip.



Parallèlement, dans le cadre des missions de sécurité des Douanes, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Moussala, sous la Subdivision de Kédougou, région douanière du Sud-Est, ont intercepté un véhicule suspect. Le contrôle a révélé la présence de 65 kg de chanvre indien, dissimulés dans la cabine d'un porte-conteneurs en provenance d'un pays voisin. Cette saisie est un autre coup porté au trafic de stupéfiants dans la région, rapporte Libération.



Enfin, la Brigade mobile des Douanes de Matam, dans la région douanière du Nord, a également réussi une interception significative. À Ogo, les douaniers ont arrêté un véhicule de transport de type Toyota Hiace en provenance de Bakel. Lors de la fouille des bagages à bord, ils ont découvert 27 kg de chanvre indien, soigneusement rangés dans une malle et un sac de voyage. Les deux saisies réalisées dans cette région ont une valeur totale estimée à 36 millions de francs CFA.