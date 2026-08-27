Ligue des Champions 2026-2027 : le PSG hérite du Barça et de Manchester City dans un tirage relevé

Le tirage au sort de la phase de ligue de l’édition 2026-2027 de la Ligue des champions a rendu son verdict, ce jeudi 27 août. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, hérite d’un tirage plus clément que les autres années et devra disputer plusieurs chocs face au FC Barcelone et Manchester City, d’ici à fin janvier.



Le Paris Saint-Germain connaît, dans les grandes lignes, son programme européen pour la première partie de la saison. Au même titre que le RC Lens et le Lille OSC, le club de la capitale a appris, ce jeudi 27 août, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, les huit adversaires auxquels il sera opposé sur la scène continentale jusqu’à la fin du mois de janvier.



Des chocs face au Barça et Manchester City



Fort de ses deux premiers sacres en 2025 et 2026, le PSG se présente dans cette phase de ligue parmi les grands favoris pour un nouveau titre le 5 juin 2027, au stade Metropolitano de Madrid. Il lui faudra, avant cela, engranger des points face à huit adversaires, dont le FC Barcelone et Manchester City pour les plus relevés.



Les hommes de Luis Enrique disputeront également des rencontres face à des formations à la réputation plus modeste en C1, comme Bratislava ou le petit nouveau italien Côme. Le calendrier précis des huit matches du PSG sera connu samedi, en même temps que celui des 136 autres rencontres de la phase de ligue.



Les huit adversaires du Paris Saint-Germain en phase de ligue de Ligue des champions





FC Barcelone (domicile)

Manchester City (extérieur)

Roma (domicile)

Aston Villa (extérieur)

Galatasaray (domicile)

Villarreal (extérieur)

S. Bratislava (domicile)

Côme (extérieur)