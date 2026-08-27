Souveraineté sanitaire : le Sénégal et Unitaid renforcent leur partenariat pour la production locale de médicaments

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est entretenu avec une délégation d'Unitaid conduite par l'Ambassadrice de France pour la Santé mondiale et Présidente du Conseil exécutif de l'organisation, accompagnée de son Directeur exécutif. La rencontre s'inscrit dans la continuité des actions menées sur le site diaTROPIX de l'Institut Pasteur de Dakar, soutenu par Unitaid et FIND, qui fabrique actuellement près de 75 millions de tests diagnostiques par an pour la COVID-19 et le VIH.



Lors des échanges, le ministre a exprimé la volonté du gouvernement d'élargir le transfert de technologies à d'autres produits de santé prioritaires et de faire reposer les interventions sur les axes de la Stratégie nationale de Transformation du Système de santé (SNTSS 2025-2034). Les discussions ont abordé la digitalisation intégrale du secteur, la baisse de la mortalité maternelle et infantile, la souveraineté pharmaceutique couplée à la maturité réglementaire de l'Autorité de Réglementation Pharmaceutique (ARP), ainsi que l'instauration de l'assurance maladie obligatoire.



Les deux parties ont arrêté de nouvelles pistes de collaboration axées sur l'accès aux innovations médicales. Celles-ci concernent l'accès à l'oxygène médical, la santé maternelle et néonatale, l'accompagnement de l'ARP et la valorisation des capacités de fabrication locales à l'échelle des marchés de l'UEMOA et de la CEDEAO.