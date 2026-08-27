Bénin : La 8e session du comité de pilotage de l'OOAS passe en revue 540 millions de FCFA d'investissements de santé

Le Représentant Résident de la CEDEAO au Bénin, l'Ambassadeur Amadou DIONGUE, a présidé ce jeudi 27 août 2026 la 8e session ordinaire du comité de pilotage des projets de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS). Les discussions ont porté sur l'évaluation et le suivi des financements accordés par l'institution dans le pays.



Ces investissements, représentant un montant global de 540 904 356 francs CFA, concernent deux appuis financiers à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université d'Abomey-Calavi, la prise en charge de la formation de trente candidats au Diplôme Universitaire en stérilisation hospitalière à l'Institut Régional de Santé Publique (IRSP), ainsi que le chantier du centre d'écoute de l’Ordre National des Médecins du Bénin (ONMB).