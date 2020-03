Lutte contre le #COVID19- Barthélémy Dias renonce à ses indemnités de maire pendant 6 mois

En plus l'aide de 100 millions dégagés cette semaine, le conseil municipal de la commune de Mermoz Sacré-cœur a décidé d'augmenter sa contribution qui passe de 100 millions à 150 millions FCFA. Avec cette somme supplémentaire 1000 Bons d'achats d'une valeur 25 000 Fcfa Et 500 Bons de 50 000 F CFA seront distribués aux familles démunies et à celles des sénégalais de la diaspora habitant de la commune. Et à titre personnel, le maire de la commune Barthélémy Dias a renoncé à ses indemnités pendant 6 mois. Ce, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.