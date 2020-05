Lutte contre le Covid-19: Des spécialistes expliquent et jugent la stratégie de l’immunité collective proposée par le Dr Thior

Laisser le virus circuler, une idée scientifique émise parmi les moyens de lutte

Le danger dans cette recherche d’immunité collective

L’idée de l’expert en santé publique, Dr Pape Moussa Thior, de laisser le virus circuler pour accroître les systèmes d'immunité chez l'homme n’est pas nouvelle si l’on en croit à Dr Ly, médecin en spécialisation à Dakar. Selon lui, « c’est une idée scientifique qui a toujours été émise parmi les moyens de lutte en cas d’épidémie ou de pandémie ».« Pour certains virus qui sont dans certaines maladies virales qui sont immunogènes, il y a des maladies quand tu es infecté par le virus, l’organisme va lutter avec le virus, s'il gagne la bataille, il développe des anticorps qu’il va garder en mémoire. Et ces anticorps gardés en mémoire, vont rester dans l’organisme et aux prochaines infections avec ce même type de virus, l’organisme va réagir vite et neutraliser le virus. On parle alors d’immunité par rapport à ce virus ».Mais, pour ce coronavirus, Dr Ly de renseigner qu’il n’a pas encore été prouvé qu’il y a une immunité. Donnant l’exemple d’une immunité au virus à rougeole, le médecin déclare que : « Si quelqu’un a une fois eu la rougeole dans sa vie, il a une immunité après avoir été rétabli et que son organisme fabrique des anticorps pour le protéger et créer des anticorps mémoires. Et, prochainement, s'il a une infection virale à rougeole, l’organisme va réagir par le biais de ses anticorps mémoires ».Par rapport au virus corona, Dr Ly se veut clair. Pour lui, laisser les gens rester en contact avec le coronavirus, ne veut pas dire qu’ils aient la garantie de l’immunité à ce virus. « On est infecté en premier temps, quand on est immunogène compétent, on peut lutter avec ce virus. Mais on n’a pas une garantie de l’immunité de notre organisme », précise-t-il. Parce que souligne-t-il, « ce n’est pas encore prouvé que l’organisme va fabriquer des anticorps mémoires qui puissent, à une prochaine infection à coronavirus, tuer le virus ».Rechercher une immunité collective n’est pas sans conséquence, de l’avis du Dr Ly qui constate une réactivation du virus corona chez certains patients. « Malheureusement, ce qui est constaté, c’est qu’il y a des patients qui sont infectés une fois, deux fois. Et, le danger dans cette recherche d’immunité collective, c’est qu’une fois les sujets laissés rentrent en contact, l’infection sévit au niveau de la population. Les sujets âgés, les personnes présentant des pathologies tels que le diabète, l’hypertension artérielle, certaines maladies de cardiopathie, pulmonaire, ect., sont non seulement vulnérables, mais on a vu des jeunes de moins de 50 ans qui sont parfois des médecins et qui sont parfois décédés à l’infection au coronavirus », soutient Dr Ly.Par conséquent, il dit ne pas être en phase avec le Dr Pape Moussa Thior par rapport à cette recherche d’une immunité collective. « Ce n’est pas fiable et ce n’est même pas sûr de laisser les populations se mélanger entre-elles pour qu’elles soient infectées dans une quête d’une immunité collective, ce n’est pas prudent », avance-t-il.Et de conclure sur le mécanisme d’action des vaccins. « C'est le fait d'introduire dans l’organisme un virus qui est atténué dont on diminue sa virulence, et ce virus, il va créer une réaction anticorps-antigènes qui va favoriser la fabrication et le stockage d’anticorps mémoires qui, une fois qu’il y a une nouvelle infection avec le même virus, l’organisme va réagir ».