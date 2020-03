Lutte contre le #Covid19 : le conseil de Abdoul Mbaye au président Macky Sall

Conseillons à @Macky_Sall de recevoir ceux qui, leaders dans les divers pans de notre société, n’ont pas encore pris la juste mesure de la pandémie plutôt que des femmes et hommes politiques déjà avertis. Il pourrait les rendre plus conscients des risques courus par notre nation.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) March 21, 2020



Selon les quotidiens L’As et Les Echos, Macky Sall, a prévu de recevoir les grands de l’opposition pour discuter avec eux des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il en profitera pour recueillir leurs propositions.Une mauvaise idée pour son ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Ce dernier conseille au président Sall « de recevoir ceux qui, leaders dans les divers pans de notre société, n’ont pas encore pris la juste mesure de la pandémie plutôt que des femmes et hommes politiques déjà avertis. Il pourrait les rendre plus conscients des risques courus par notre nation, dit-il dans un tweet.