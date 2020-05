Lutte contre le coronavirus: le ministère de la Santé formule une recommandation aux personnes âgées

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'action sociale a exhorté aux populations le respect des mesures de préventions, avant de formuler une nouvelle recommandation pour les personnes âgées.



"Le ministère de la Santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de préventions collectives et individuelles et recommande particulièrement aux personnes âgées notamment celles souffrant d'une affection chronique de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières", a dit Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye lors d'un point de presse quotidien sur la situation du jour.



A ce jour 1329 cas ont été déclarés positifs dont 470 guéris, 11 décédés, 01 évacué 847 sous traitement.