Lutte contre le trafic de drogue : plusieurs hectares de chanvre indien détruits à Kolda par l’Armée

L’Armée sénégalaise a mené une vaste opération de destruction de champs de chanvre indien dans le sud du pays. Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), les unités de la Zone militaire N°6 ont ciblé Saré Koundian, une localité de la région de Kolda, proche de la frontière guinéenne.



« Cette activité s'inscrit dans la lutte contre la criminalité et les trafics illicites dans cette zone frontalière avec la Guinée », précise la DIRPA sur son compte X.



Le sud du Sénégal, notamment la Casamance et ses environs, reste un point sensible pour le trafic de drogue, en raison de sa proximité avec des pays producteurs et de la difficulté d’accès de certaines zones. L’Armée multiplie ainsi les opérations de démantèlement de ces cultures illicites.