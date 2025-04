Lutte contre le vol de bétail à Sédhiou: 24 vaches volées à Brimine, restituées à leurs propriétaires

Le village de Assoumoul, dans la commune de Simbandi Balante, département de Goudomp, a été le théâtre d'une cérémonie de restitution de 24 vaches volées, en présence des autorités sénégalaises et bissau-guinéennes. Cet événement, marquant une coopération transfrontalière exemplaire, a permis de ramener les bêtes à leurs légitimes propriétaires habitants le village de Brimine situé dans la commune de Yarang.

Le vol avait été perpétré le jeudi 13 mars dernier. Grâce à la vigilance et à la réactivité des membres du comité de lutte contre le vol de bétail, les empreintes des animaux ont été suivies jusqu'en Guinée-Bissau. Là-bas, ils ont reçu le soutien de leurs homologues et des forces de défense et de sécurité locales. Cet effort concerté a permis de retrouver et de récupérer les vaches volées.

La restitution a eu lieu à Asoumoul, village situé dans la commune de Simbandi Balante en territoire sénégalais. La cérémonie a été marquée par des discours mettant l'accent sur la lutte contre le vol de bétail et la nécessité pour les communautés frontalières de collaborer activement avec les forces de sécurité.

Les autorités des deux pays ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de la dénonciation afin d'endiguer ce fléau. Elles ont insisté sur la nécessité de préserver les relations historiques, géographiques et culturelles entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, en refusant de laisser un petit groupe de malfaiteurs mettre en péril ces liens ancestraux.

Cet épisode illustre une fois de plus l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la volonté commune des deux nations de garantir la sécurité et la prospérité de leurs populations rurales.