Lutte contre les accidents: les 20 recommandations du Forum Civil au gouvernement sénégalais

Le Forum Civil a formulé 20 recommandations au gouvernement sénégalais pour trouver une solution aux accidents la route qui ôte la vie à plus de 530 personnes par au, dans le pays, selon les statistiques officielles.



Suffisant pour le Forum Civil, qui par le biais de son pôle « Gouvernance routière », s’est proposé de mettre en place une équipe pour réfléchir et faire des recommandations, au nombre de 20, au gouvernement du Sénégal.



Pour le Forum Civil, hormis, le respect du Code du travail en assurant aux chauffeurs une sécurité sociale par versement de toutes les charges sociales et fiscales, il faut aussi doter les chauffeurs de contrats de travail en bonne et due forme et rendre fonctionnelles et opérationnelles les commissions régionales de retrait et de restitution des permis de conduire.



Et pour arriver à ce stade, il est nécessaire, selon Birahim Seck et ses camarades, de supprimer les attestations, qui doivent être remplacées par des convocations devant lesdites commissions, conformément à l’esprit de la loi 2002-30 du 24 décembre 2002 et procéder à la dématérialisation du paiement des amendes forfaitaires.



Comme certaines organisations, le Forum Civil recommande la centralisation, l’automatisation et la fusion des fichiers des accidents avec ceux des infractions routières. Autre point crucial, c’est la question d’âge d’octroi du permis de conduire A1 et A passant respectivement de 15 et 16 ans, à uniformément 18 ans compte tenu de l’accidentologie très élevée des deux roues dont la mortalité sans cesse croissante frappe essentiellement des jeunes.