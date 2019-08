Lutte contre les accidents: vers le remplacement de certains véhicules dont les "7 places" en septembre

Le Directeur des transports routiers, Cheikh Omar Gaye, annonce un programme de remplacement de certains véhicules dont le type 7 places dès le mois de septembre, pour lutter contre la recrudescence des accidents de la circulation au Sénégal.



« On va commencer le remplacement de ces 7 places durant le mois de septembre et donner un délai de deux ou trois ans, pour dire qu’au-delà de cette période, on ne peut plus exploiter ces voitures. On travaille aussi sur l’âge d’exploitation des véhicules de transport public qui ne doit pas dépasser 20 ans et 25 pour ceux de transport de marchandises », a dit M. Gaye sur la Rfm.



La plupart des acteurs du secteur des transports se sont montrés favorables à la suppression des voiture de type 7 places, mais demandent des mesures d’accompagnement. Ces véhicules ne répondent plus aux critères exigés en matière de transport en commun et sont plus en plus impliqués dans les accidents de la circulation.



Lundi, six (6) personnes ont trouvé la mort dans un accident ayant impliqué un camion et un véhicule de transport dit "sept places", à hauteur du village de Kaléane, sur la route d’Oussouye, dans la région de Ziguinchor, selon une source sécuritaire.