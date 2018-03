Lutte contre les enlèvements : Macky Sall arme les acteurs

Les enlèvements et meurtres dont sont victimes les enfants préoccupent le chef de l’Etat Macky Sall qui a instruit son gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à la protection des populations en général, et de cette couche vulnérable en particulier.



«Poursuivant sa communication autour de la sécurité des populations, de la protection des enfants et des groupes sociaux vulnérables, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à déployer toutes les mesures appropriées, en vue de rechercher et d'arrêter, dans les meilleurs délais, les auteurs des actes criminels commis et leurs complices qui seront sévèrement punis par la loi », relève le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall qui appelle au renforcement de la mobilisation sociale, de la sensibilisation, entre autres, rappelle à ses ministres «l'urgence d'évaluer et de renforcer les dispositifs de mise en œuvre de la Stratégie nationale de Protection de l’Enfance».