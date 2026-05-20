Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN U17 : le Sénégal bat l'Algérie (2-1), se qualifie en quarts et décroche son billet pour le Mondial



CAN U17 : le Sénégal bat l'Algérie (2-1), se qualifie en quarts et décroche son billet pour le Mondial
L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Les "Lionceaux" ont obtenu leur billet grâce à leur victoire face à l'Algérie (2-1), lors de la troisième et dernière journée du groupe D.

Ce succès permet non seulement aux “Lionceaux” d'accéder aux quarts de finale de la compétition continentale, mais aussi de valider leur qualification pour la prochaine Coupe du monde U17. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 20 Mai 2026 - 23:00


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter