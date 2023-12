Lutte contre les inondations: les 14 recommandations du comite de gestion

Suite à un atelier sur la gestion du Bilan des inondations de 2023 et les perspectives pour 2024, le Comité de gestion des inondations a formulé 14 recommandations pour anticiper et mieux lutter contre les inondations.



L'accent a été mis sur plusieurs axes d'action, dont le recensement, l'entretien, et le reconditionnement du matériel d'intervention réutilisable, telles que les motopompes et leurs accessoires. Selon Le Quotidien, une planification rigoureuse a également été préconisée, avec la réunion du Comité national de gestion des inondations dès le mois de mars 2024 pour affiner les mesures à mettre en œuvre, impliquant les comités régionaux et les gouverneurs dans l'élaboration des plans d'action.



Une stratégie de suivi continu a été recommandée, à travers la reconduction de la Campagne nationale de prévention des inondations Waajal nawet dès le début de l'année 2024. Les gouverneurs régionaux joueront un rôle crucial dans ce suivi, en étroite collaboration avec les structures responsables pour fournir toutes les informations nécessaires.



Parmi les points essentiels, il a été souligné l'implication accrue des services de l'Eau et de l'Assainissement dans la délivrance des permis de construire et des autorisations de lotissement, s'appuyant sur des outils de cartographie. Les efforts pour la restructuration urbaine et l'aménagement des zones à risque d'inondations seront également poursuivis.



La planification spatiale des collectivités territoriales, l'attention aux plans d'aménagement et d'urbanisme dans les opérations de lotissement des communes pour prévenir les risques d'inondations, ainsi que le renforcement des moyens de prévision et de surveillance du climat ont été mentionnés parmi les actions à entreprendre.



En outre, les recommandations incluent le renforcement des projets d'assainissement urbain et rural, une attention particulière au bassin versant du Lac rose et au marigot de Mbao, ainsi que l'amélioration des moyens pour prendre en charge les urgences.



Ces recommandations, fruit d'une réunion impliquant les membres du gouvernement, l'Administration territoriale et la Société civile, visent à maintenir une stratégie de lutte contre les inondations pour soulager les populations, en conservant les méthodes qui ont montré leur efficacité.