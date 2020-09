Lutte contre les inondations : sur les 10 points du plan décennal, 7 ne sont pas exécutés, révèle un géographe-environnementaliste

Abdou Sané, géographe-environnementaliste et ancien député a révélé dans L’Observateur, que sur les 10 points du plan décennal de lutte contre les inondations, 7 ne sont pas exécutés.



« En réalité, l’assainissement coûte très cher. Et la forme d’assaisonnement que nous préconisons au Sénégal par rapport à nos possibilités financières n’est pas adaptée. Au Sénégal, nous utilisons la forme intensive et collective. C’est un système de drainage des eaux usées vers la station de traitement de Cambarène », a expliqué M. Sané.



Dans les programme de lutte contre les inondations, il a constaté une similitude entre le plan Jaxaay de l’ancien président Abdoulaye Wade et le plan décennal de Macky Sall. Mais il a déploré le manque de suivi, une fois la phase d’urgence passée.



Pour le plan décennal de Macky Sall, il a révélé que sur les 10 points du plan décennal, 7 ne sont pas exécutés. Sans de donner de détails, il a expliqué que pour le dernier point, il était question de mettre en place un observatoire en charge du suivi de la lutte contre des inondations. Et dans cette structure, il devrait y avoir des universitaires, des experts et des élus locaux, mais on n’en parle plus.