Lutte contre les violences faites aux femmes: le projet « Voix et leadership des femmes au Sénégal » lancé à Thiès

L’égalité des droits entre les femmes et les hommes. C’est ce que veulent les femmes des organisations de la Société civile féminine et des organisations de femmes. L’appel est venue de Thiès. Pour ce faire, soulignent-elles, il faudra d’abord passer par l’autonomisation des femmes.



« Ce projet va permettre de mieux prendre en charge les besoins différents des hommes et des femmes au niveau national », déclare Habsa Wade, la Directrice du Genre au ministère de la Femme et de la Famille.



Ces femmes disent vouloir mettre veulent mettre un terme aux violences faite aux femmes : « Vous avez entendu l’appel qui a été lancé récemment par le Chef de l’Etat pour renforcer toute cette dynamique de prévention de lutte et d’aide d’éducation de ces violences basées sur le Genre ».